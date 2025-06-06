Вице-мэр строгого режима

В Барнауле (Алтайский край) рассмотрели уголовное дело бывшего вице-мэра Антона Шеломенцева. Выдвинутые против него обвинения касались периода его работы главой городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту. По версии следствия, чиновник получил от двух предпринимателей взятки на общую сумму 2,6 млн руб. за покровительство, часть этих денег он легализовал, купив подержанную иномарку. За коррупцию Антона Шеломенцева приговорили к восьми с половиной годам заключения и штрафу в размере 2,1 млн руб. Сам он заявлял о своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего замглавы администрации Барнаула Антона Шеломенцева признали виновным в получении взяток за покровительство бизнесу

Фото: Администрация города Барнаула Бывшего замглавы администрации Барнаула Антона Шеломенцева признали виновным в получении взяток за покровительство бизнесу

Фото: Администрация города Барнаула

Сегодня завершился судебный процесс над бывшим вице-мэром Барнаула Антоном Шеломенцевым, который занимал эту должность с 2022-го по 2024 год. По двум эпизодам получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст.290 УК РФ) экс-чиновника приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 2,1 млн руб., рассказали в прокуратуре Алтайского края. По статье Уголовного кодека о легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) бывшему замглавы Барнаула присудили штраф 5 тыс. руб. и освободили от наказания в виду истечения срока давности уголовного преследования.

В судебных прениях гособвинитель просил для бывшего чиновника 11 лет заключения и штраф в размере 25 млн руб., защита настаивала на оправдательном приговоре.

Вице-мэра Антона Шеломенцева, курировавшего дорожно-транспортный комплекс, задержали в январе 2024 года. В его квартире и служебном кабинете прошли обыски. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам краевого управления ФСБ.

Согласно версии следствия, в 2020 году чиновник, занимавший в тот период должность председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, получил 2 млн руб. от руководителя транспортной компании. Вознаграждение, говорится в деле, полагалось за благоприятное отношение к интересам фирмы, в частности, за беспрепятственную работу по выбранным городским маршрутам, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего класса. Кроме того, в начале 2022 года за обещание покровительства чиновник получил от другого бизнесмена взятку 600 тыс. руб.

Расследование установило, что часть взяток вице-мэр легализовал: приобрел Subaru Outback с пробегом, выложив 1,2 млн руб.

По ходатайству следствия чиновника отправили в СИЗО. Как рассказала официальный представитель регионального управления СК Людмила Рязанцева, в качестве обеспечительных мер следователи добились ареста имущества обвиняемого на сумму свыше 1,3 млн руб. Пока шло следствие, Антона Шеломенцева уволили из мэрии. В сентябре 2024 года он предстал перед судом.

Константин Воронов