Умер продюсер «Пилы» и «Джона Уика» Джейсон Константин

Американский продюсер и сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group Джейсон Константин умер на 56-м году жизни. Долгое время он лечился от рака. Сведения о смерти продюсера подтвердили в кинокорпорации.

«Благодаря неустрашимому духу, творческой энергии и крепким отношениям с талантливыми людьми Джейсон олицетворял лучшее в нашей студии и нашей отрасли»,— сказано в заявлении Lionsgate (цитата по Variety).

Джейсон Константин начал карьеру в Lionsgate более 25 лет назад. Он работал над десятками успешных франшиз группы, включая боевик с Киану Ривзом «Джон Уик» и хоррор «Пила». Оба проекта собрали свыше $1 млрд в мировом прокате. Господин Константин также сотрудничал с создателями фильмов «Неудержимые», «Телохранитель киллера», «Достать ножи», «Рэмбо: Последняя кровь», «Падение ангела», «Хижина в лесу».