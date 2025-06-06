Суд решил взыскать 141 млн рублей с муниципального «Тамбовтеплосервиса»

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Тамбовтеплосервис» и взыскать с него 140,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

С иском к предприятию ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» обратилось в конце марта. В начале апреля его приняли к производству. Суть требований не раскрывалась.

С начала года это второй иск структуры «Газпрома» к МУПу — первый был подан в январе. В начале марта суд постановил полностью удовлетворить требования заявителя и взыскать с «Тамбовтеплосервиса» 256,3 млн руб. задолженности за поставку газа и выполнение неких работ. Жалобы на это решение пока не поступали.

С 2013 года стороны участвовали в 241 разбирательстве, включая последний иск. В большинстве случаев они предъявляли требования друг другу.

В начале марта суд в Тамбове отправил в СИЗО бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. В конце апреля его отпустили под домашний арест. Господину Стефанову вменяется оборот наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Егор Якимов