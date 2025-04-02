Структура «Газпрома» потребовала 141 млн с муниципального «Тамбовтеплосервиса»

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» обратилось в арбитражный суд региона с требованием взыскать 140,9 млн руб. с муниципального унитарного предприятия (МУП) «Тамбовтеплосервис». Суть требований не раскрывается. Согласно картотеке арбитражного суда, заявление пока не принято к производству.

С начала года это второй иск структуры «Газпрома» к МУПу — первый был подан в январе. В начале марта суд постановил полностью удовлетворить требования заявителя и взыскать с «Тамбовтеплосервиса» 256,3 млн руб. задолженности за поставку газа и выполнение неких работ. Жалобы на это решение пока не поступали.

С 2013 года стороны участвовали в 241 разбирательстве, включая последний иск. В большинстве случаев они предъявляли требования друг другу.

В начале марта суд в Тамбове отправил в СИЗО гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Он безуспешно обжаловал это решение. Господину Стефанову вменяется оборот наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Алина Морозова