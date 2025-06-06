Два подростка пострадали в ДТП в селе Акъяр

В Хайбуллинском районе 14-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло накануне вечером на Восточной улице в селе Акъяр. По предварительной информации, 29-летняя местная жительница за рулем «Лады Калины» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом Kayo. Водитель автомобиля пояснила, что выехала на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автомобилем, выезжавшим с парковки.

Венера Хисамова