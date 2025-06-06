Посол РФ призвал вернуть русскому языку официальный статус в Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Озеров призвал вернуть русскому языку официальный статус в Молдавии. Заявление прозвучало во время церемонии возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в молдавской столице.

«Пусть русский язык снова официально станет языком межнационального общения»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС).

В 2001 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией. В документе были закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и использования русского языка в стране. Позже Конституционный суд Молдавии ограничил употребление русского языка в республике. В 2020 году русскому языку вернули статус межнационального. Однако в следующем году суд признал решение неконституционным.