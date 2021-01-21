Конституционный суд Молдавии признал незаконным особый статус русского языка

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык в стране является языком межнационального общения, сообщает News.Ro.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения»,— заявила глава КС Доминика Маноле

Парламент Молдавии в конце 2020 года вернул русскому статус языка межнационального общения. Госорганы обязали предоставлять гражданам информацию и на русском языке. Группа депутатов обратилась в КС с просьбой дать оценку законности этого нормативного акта. Один из авторов обращения в КС депутат Октавиан Цыку заявил, что закон дискриминирует молдаван и представителей других нацменьшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Язык мой — враг твой».