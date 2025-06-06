Сайт и приложение РЖД подверглись кибератаке

Российские железные дороги сообщили о DDoS-атаке на сайт и мобильное приложение компании. Продажа билетов в кассах на станциях и вокзалах осуществляется в обычном режиме, подчеркнули в пресс-службе РЖД.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их (приложения и сайта.— "Ъ") работу»,— говорится в заявлении.

По словам замглавы РЖД Евгения Чаркина, инфраструктура компании подверглась кибератакам более 1,5 млн раз с начала года.

Подробнее о кибератаках на российские организации — в материале «Ъ» «Хакеры идут по скрипту».