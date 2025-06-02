РЖД с начала года зафиксировали 1,5 млн кибератак на инфраструктуру холдинга

Инфраструктура «Российских железных дорог» регулярно подвергается кибератакам, с начала года зафиксировали более 1,5 млн случаев. Об этом заявил замглавы компании Евгений Чаркин.

«Постоянно меняется вектор — от банальных DDoS-атак мы стали чаще наблюдать фишинг, то есть попытку воспользоваться пробелами в цифровой грамотности сотрудников»,— сказал господин Чаркин журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, количество кибератак на сервисы компании увеличивается, однако холдинг справляется с их предотвращением. РЖД взаимодействует с крупнейшими телеком-провайдерами. Среди которых «дочка» холдинга «Транстелеком» и «Ростелеком».

Екатерина Отрашкевич