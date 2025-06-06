Владелец третьего по величине в Грузии банка Liberty бизнесмен Ираклий Рухадзе ведет переговоры с китайской Hualing Group о его продаже Базисбанку (Basisbank), принадлежащему этой китайской компании. Об этом журналистам рассказал сам Ираклий Рухадзе, считающийся одним из ближайших соратников председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. При этом бизнесмен дал понять, что переговоры с китайской стороной идут вполне успешно.

Если сделка в итоге состоится, китайский Basisbank может стать крупнейшим банком Грузии, обогнав два банковских учреждения, принадлежащих западным инвесторам: TBC и Bank of Georgia.

В недавнем прошлом третье место в банковском секторе Грузии занимала «дочка» российского VTB, но после введения Западом антироссийских санкций в 2022 году Национальный банк Грузии (НБГ, центробанк страны) вынудил VTB уйти с грузинского рынка. Что примечательно, VTB-Georgia был выкуплен тем же Basisbank.

Политическую значимость будущей сделке придает то обстоятельство, что Ираклий Рухадзе — владелец наиболее влиятельной в стране проправительственной телекомпании Imedi, которую в 2001 году основал покойный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Кроме того, именно Libertybank обслуживает около 864 тыс. грузинских пенсионеров — более 26% населения страны.

В конце марта президент НБГ Натия Турнава посетила с визитом Китай, где провела встречи с руководителями крупнейших банков, а также Центрального банка КНР. На этом фоне со стороны властей в Тбилиси стали неоднократно раздаваться заявления, что в случае введения Западом «секторальных» или финансовых санкций против Грузии за подавление массовых протестов и отказ от поддержки Украины это не приведет к обрушению финансовой системы страны, поскольку у Грузии «есть альтернатива».

Георгий Двали, Тбилиси