Генпрокурор недоволен отменой выплат в Забайкалье семьям погибших на СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал «проявлением формализма и бездушия» решение властей Забайкалья приостановить выплаты семьям погибших участников СВО. 6 июня генпрокурор прибыл в Читу с рабочей поездкой, чтобы провести прием граждан и встретиться с представителями бизнес-сообщества. О приостановлении региональной выплаты в 2025 году он узнал от одной из жительниц региона.

«Помощь семьям участников специальной военной операции — это первоочередная задача государства. В этом смысле мне понять отмену мер поддержки очень сложно. Мы справедливость восстановим»,— заявил в ходе приема граждан Игорь Краснов.

Пресс-служба Генпрокуратуры также сообщает, что руководитель ведомства взял под личный контроль обращение супруги погибшего участника СВО, пообещав «незамедлительно вмешаться и разобраться в причинах волокиты». Он также поручил военным и территориальным прокурорам «провести анализ подобных случаев».

О поддержке вдов погибших на СВО читайте в материале «Право на колеса».

Влад Никифоров, Иркутск