Право на колеса

Госдума 28 мая единогласно одобрила в первом чтении правительственный законопроект о праве вдов участников специальной военной операции (СВО) пользоваться их транспортными средствами до официального вступления в наследство. Коммунисты предлагали распространить эту льготу на других родственников погибших, но единороссы возразили, что это может повлечь раздоры в семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Законопроект был внесен в Думу 27 марта во исполнение поручения президента, которое он дал по итогам ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Заместитель министра юстиции Елена Ардабьева, представляя законопроект депутатам, рассказала, что в аппарат омбудсмена поступало множество обращений с просьбой предоставить вдовам участников СВО право пользоваться их автомобилями, мотоциклами и прочими транспортными средствами.

Сейчас в случае гибели бойца ГИБДД прекращает государственный учет его транспортного средства, а если супруг погибшего продолжит им пользоваться, ему грозит штраф.

Таким образом, вдовы участников СВО на срок до шести месяцев — до вступления в наследство — теряют право пользоваться автомобилем, в том числе и для перевозки детей.

Законопроект вводит новый механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством участника СВО. Выступая от профильного комитета Госдумы по законодательству, его зампред Дмитрий Вяткин («Единая Россия») подтвердил, что эта проблема носит массовый и системный характер.

Депутат Андрей Алехин (КПРФ) поинтересовался, почему действие законопроекта не распространяется на родителей и совершеннолетних детей погибших. В ответ госпожа Ардабьева сослалась на поручение президента, где фигурировали именно вдовы и вдовцы. Но в дальнейшем, по мнению замглавы Минюста, можно рассмотреть вопрос о распространении льготы и на других родственников.

Еще один коммунист, Алексей Куринный, также предложил расширить льготу на тех, кто имеет равные права с вдовами. Дмитрий Вяткин возразил, что распространение льготы на широкий круг лиц может породить споры между различными членами семьи. «Спорить будут: кто будет управлять, у кого больше прав, у кого она (машина.— “Ъ”) во владении, не отдавать. Зачем вот этот клубок противоречий порождать?» — задался вопросом единоросс.

Присутствовавшая на заседании Татьяна Москалькова пояснила, что запросы ей поступали только от вдов, но, возможно, после изучения этого вопроса и сбора «эмпирической базы» депутаты еще к нему вернутся и примут поправки.

В итоге за одобрение проекта в первом чтении проголосовали 390 депутатов, против и воздержавшихся не было.

С начала СВО Дума одобрила целый ряд мер по поддержке вдов погибших бойцов. Среди них, например, единовременная и ежемесячные денежные выплаты, компенсация за ремонт жилья и расходов по оплате ЖКХ, списание кредитов погибших супругов. Вдов и вдовцов нельзя увольнять с работы в течение одного года со дня гибели участника СВО при условии, что они за это время не вступили в новый брак. Также они освобождены от госпошлины на переоформление имущества и нотариальные услуги при выдаче свидетельства о праве на наследство.

В то же время в Думе уже полтора года лежит без движения проект поправок к Гражданскому кодексу, позволяющих гражданским женам погибших и пропавших без вести участников СВО через суд в особом порядке признавать фактические брачные отношения браком и получать соответствующие льготы. Этот документ, внесенный в нижнюю палату главами комитетов по госстроительству Госдумы и Совета федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также бывшим первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, тоже был разработан во исполнение поручения президента правительству, данного 14 января 2024 года по итогам заседания Совета по правам человека. Тогда Владимир Путин поручил подготовить предложения о мерах поддержки как жен погибших бойцов, так и женщин, которые не заключили с ними официальный брак, но вели общее хозяйство или имеют общих детей.

Ксения Веретенникова