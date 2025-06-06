Глава Минздрава Татарстана покинул пост из-за обвинений в превышении полномочий

Марсель Миннуллин освобожден от должности министра здравоохранения Татарстана по собственному желанию. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин (слева), раис Татарстана Рустам Минниханов (посередине)

Фото: rais.tatarstan.ru Бывший глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин (слева), раис Татарстана Рустам Минниханов (посередине)

Фото: rais.tatarstan.ru

Как сообщает «Реальное время», главный врач Нижнекамской Центральной районной больницы (ЦРБ) Руслан Валеев в ходе следствия дал показания против Марселя Миннуллина.

Господина Валеева обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Руслан Валеев в сговоре с лицами Минздрава Татарстана заключил госконтракты с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» на поставку лекарств за 8 млн руб., однако препараты так и не были поставлены в нужном объеме. По версии СУ СКР по Татарстану, после действий главврача Нижнекамской ЦРБ было сорвано 36 операций. 18 пациентов госпитализировали, а семи из них поставили диагноз инфаркт.

«По поводу „Поликомплекса“ было указание с Минздрава, в том числе от министра Миннуллина», — заявил Руслан Валеев в зале суда.

Фигуранту продлили домашний арест на два месяца.

Диана Соловьёва