Диагноз поставили закупкам
Главврача ЦРБ Нижнекамска отправили под домашний арест после срыва 36 операций
Сегодня Советский районный суд Казани отправил под домашний арест главного врача нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева. Его обвиняют в том, что он дал незаконное указание по техзаданию на поставку медицинских изделий с целью заключения госконтрактов по предварительной договоренности с фирмами. По оценке СУ СК по Республике Татарстан, в результате действий обвиняемого было сорвано 36 операций. 18 пациентов были госпитализированы, у 7 из них был диагностирован инфаркт. 86 сотрудников нижнекамской ЦРБ подписали и направили обращение в защиту Руслана Валеева на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева отправили под домашний арест
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
7 апреля руководителя ЦРБ Нижнекамска Руслана Валеева задержали по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). На заседание суда 9 апреля он прибыл в медицинской маске в сопровождении трех охранников, но без наручников. В зале суда занял обычное место среди остальных присутствующих, а не в прозрачной кабине для подсудимых. Руслан Валеев на заседании был немногословен, на вопросы судьи отвечал четко и спокойно.
Первое слово судья предоставил следователю по особо важным делам СУ СК России по Республике Татарстан Ленару Сабирову. Он сообщил, что Руслан Валеев поручил заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦРБ утвердить техзадания на поставку медицинских изделий таким образом, чтобы казанская фирма «Поликомплекс» и зеленодольская «Трейд-сервис» гарантировано получили контракты на поставку. В 2024 году обе фирмы действительно заключили соответствующие соглашения с ЦРБ Нижнекамска на сумму более 8 млн руб. и на 700 тыс. руб., но по информации следователя, медицинские изделия не были поставлены в нужном объеме.
Судебный процесс по делу главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По данным с портала госзакупок, ООО «Поликомплекс» 15 января 2024 года заключило контракт с нижнекамской городской больницей на поставку стентов для коронарных сосудов, которые используются для лечения болезней сердца. Часть из них производилась за рубежом. Помимо нижнекамской больницы, компания также заключала контракты с другими медицинскими учреждениями в Татарстане, в том числе в Казани и Альметьевске.
Согласно информации портала Rusprofile, ООО «Поликомплекс», зарегистрированное в 2014 году, участвовало в 7 тендерах на общую сумму свыше 88 млн руб. Сейчас в компании числится всего 4 сотрудника. Ее выручка в конце 2024 года составила 0 руб. Эффективность и финансовая устойчивость компании, по данным с портала, являются низкими. Руководителем и единственным учредителем компании выступает Кирилл Костоланов.
Зеленодольская компания «Трейд-Сервис», зарегистрированная в 2022 году, заключила контракты с нижнекамской городской больницей на поставку катетеров на сумму 700 тыс. руб. 26 июня 2024 года.
По данным Rusprofile, учредителем и руководителем компании является Илья Котов. В 2024 году ее прибыль составила 911 тыс. руб. при доходе 10 млн руб.
Согласно информации на портале госзакупок, контракты ЦРБ Нижнекамска с обеими фирмами были расторгнуты с 21 января 2025 года по соглашению сторон. Руководители обеих компаний по телефонным номерам из открытых источников оказались недоступны.
В суде сообщили, что до заключения контрактов Руслан Валеев поручил заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения использовать другие изделия.
По мнению следствия, именно отсутствие нужных катетеров и стентов для корональных сосудов из-за неправомерных действий Рустама Валеева и должностных лиц Минздрава Татарстана, привели к тому, что 36 операций были сорваны и пациенты не получили должного лечения. В результате 18 человек были госпитализированы, а семерым из них поставили диагноз острый инфаркт. 86 сотрудников нижнекамской городской больницы с обвинением в адрес главврача не согласились. Они подписали обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в защиту главврача. Копию этого обращения сторона защиты предоставила в суде.
Адвокат Руслана Валеева Наталья Дениварова во время заседания попросила вместо домашнего ареста избрать для обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. По ее словам, это позволило бы ему осуществлять трудовую деятельность, так как ему необходимо содержать семью.
В качестве доказательств адвокат также попросила приобщить к делу свидетельства о рождении детей Руслана Валиева, его благодарственные письма и грамоты.
«Я ранее не был судим, военнообязанный, женат, у меня трое несовершеннолетних детей, которых я должен обеспечивать, от следствия скрываться не собираюсь, поэтому прошу избрать мне меру пресечения в виде запрета определенных действий», — отметил Руслан Валеев.
Судебный процесс по делу главного врача Нижнекамской ЦРБ Валеева Руслана
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Прокурор Лилия Суркова во время своего выступления попросила отклонить ходатайство адвоката о смягчении меры пресечения. Она настаивала на том, чтобы отправить подсудимого под домашний арест, так как мужчина может попытаться сбежать, уничтожить доказательства или оказать влияние на свидетелей.
Выслушав доводы обеих сторон и рассмотрев представленные материалы, суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя Ленара Сабирова и отправить обвиняемого под домашний арест на 2 месяца — до 7 июня 2025 года. В течение этого срока Руслану Валееву будет запрещено покидать квартиру в Казани, где он официально зарегистрирован. Он также не имеет права пользоваться средствами связи, интернетом и общаться с участниками судебного процесса. Руслан Валиев частично признал свою вину в совершенном преступлении.
«При рассмотрении дел о должностных преступлениях чаще всего выбирают меру пресечения в виде заключения под стражу. Если нет тяжких последствий, то суды не стремятся избирать стражу, а выбирают домашний арест или запрет определенных действий», — прокомментировал в беседе с «Ъ Волга-Урал» данную меру пресечения эксперт юридического агентства «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Он добавил, что если чьему-либо здоровью в результате действий обвиняемого был причинен ущерб, можно подать иск и в рамках гражданско-правовой ответственности добиваться его возмещения как у конкретного лица, если его вина будет доказана в рамках уголовного дела, так и в отношении медучреждения.
Однако для получения компенсации пострадавшим пациентам будет необходимо доказать, что между нанесенным им ущербом и действиями ответчиков есть причинно-следственная связь, уточнил Дмитрий Горбунов.
Руслан Валеев родился в городе Октябрьское в Республике Башкирия. В 2000 году с отличием окончил факультет педиатрии Казанского медуниверситета. В 2019 году занял должность заведующего операционным блоком в травматологическом центре РКБ. Нижнекамскую центральную районную больницу Руслан Валеев возглавил 11 апреля 2023 года.