Диагноз поставили закупкам

Сегодня Советский районный суд Казани отправил под домашний арест главного врача нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева. Его обвиняют в том, что он дал незаконное указание по техзаданию на поставку медицинских изделий с целью заключения госконтрактов по предварительной договоренности с фирмами. По оценке СУ СК по Республике Татарстан, в результате действий обвиняемого было сорвано 36 операций. 18 пациентов были госпитализированы, у 7 из них был диагностирован инфаркт. 86 сотрудников нижнекамской ЦРБ подписали и направили обращение в защиту Руслана Валеева на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева отправили под домашний арест

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева отправили под домашний арест

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

7 апреля руководителя ЦРБ Нижнекамска Руслана Валеева задержали по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). На заседание суда 9 апреля он прибыл в медицинской маске в сопровождении трех охранников, но без наручников. В зале суда занял обычное место среди остальных присутствующих, а не в прозрачной кабине для подсудимых. Руслан Валеев на заседании был немногословен, на вопросы судьи отвечал четко и спокойно.

Первое слово судья предоставил следователю по особо важным делам СУ СК России по Республике Татарстан Ленару Сабирову. Он сообщил, что Руслан Валеев поручил заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦРБ утвердить техзадания на поставку медицинских изделий таким образом, чтобы казанская фирма «Поликомплекс» и зеленодольская «Трейд-сервис» гарантировано получили контракты на поставку. В 2024 году обе фирмы действительно заключили соответствующие соглашения с ЦРБ Нижнекамска на сумму более 8 млн руб. и на 700 тыс. руб., но по информации следователя, медицинские изделия не были поставлены в нужном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный процесс по делу главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Судебный процесс по делу главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным с портала госзакупок, ООО «Поликомплекс» 15 января 2024 года заключило контракт с нижнекамской городской больницей на поставку стентов для коронарных сосудов, которые используются для лечения болезней сердца. Часть из них производилась за рубежом. Помимо нижнекамской больницы, компания также заключала контракты с другими медицинскими учреждениями в Татарстане, в том числе в Казани и Альметьевске.

Согласно информации портала Rusprofile, ООО «Поликомплекс», зарегистрированное в 2014 году, участвовало в 7 тендерах на общую сумму свыше 88 млн руб. Сейчас в компании числится всего 4 сотрудника. Ее выручка в конце 2024 года составила 0 руб. Эффективность и финансовая устойчивость компании, по данным с портала, являются низкими. Руководителем и единственным учредителем компании выступает Кирилл Костоланов.

Зеленодольская компания «Трейд-Сервис», зарегистрированная в 2022 году, заключила контракты с нижнекамской городской больницей на поставку катетеров на сумму 700 тыс. руб. 26 июня 2024 года.

По данным Rusprofile, учредителем и руководителем компании является Илья Котов. В 2024 году ее прибыль составила 911 тыс. руб. при доходе 10 млн руб.

Согласно информации на портале госзакупок, контракты ЦРБ Нижнекамска с обеими фирмами были расторгнуты с 21 января 2025 года по соглашению сторон. Руководители обеих компаний по телефонным номерам из открытых источников оказались недоступны.

В суде сообщили, что до заключения контрактов Руслан Валеев поручил заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения использовать другие изделия.

По мнению следствия, именно отсутствие нужных катетеров и стентов для корональных сосудов из-за неправомерных действий Рустама Валеева и должностных лиц Минздрава Татарстана, привели к тому, что 36 операций были сорваны и пациенты не получили должного лечения. В результате 18 человек были госпитализированы, а семерым из них поставили диагноз острый инфаркт. 86 сотрудников нижнекамской городской больницы с обвинением в адрес главврача не согласились. Они подписали обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в защиту главврача. Копию этого обращения сторона защиты предоставила в суде.

Адвокат Руслана Валеева Наталья Дениварова во время заседания попросила вместо домашнего ареста избрать для обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. По ее словам, это позволило бы ему осуществлять трудовую деятельность, так как ему необходимо содержать семью.

В качестве доказательств адвокат также попросила приобщить к делу свидетельства о рождении детей Руслана Валиева, его благодарственные письма и грамоты.

«Я ранее не был судим, военнообязанный, женат, у меня трое несовершеннолетних детей, которых я должен обеспечивать, от следствия скрываться не собираюсь, поэтому прошу избрать мне меру пресечения в виде запрета определенных действий», — отметил Руслан Валеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный процесс по делу главного врача Нижнекамской ЦРБ Валеева Руслана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Судебный процесс по делу главного врача Нижнекамской ЦРБ Валеева Руслана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прокурор Лилия Суркова во время своего выступления попросила отклонить ходатайство адвоката о смягчении меры пресечения. Она настаивала на том, чтобы отправить подсудимого под домашний арест, так как мужчина может попытаться сбежать, уничтожить доказательства или оказать влияние на свидетелей.

Выслушав доводы обеих сторон и рассмотрев представленные материалы, суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя Ленара Сабирова и отправить обвиняемого под домашний арест на 2 месяца — до 7 июня 2025 года. В течение этого срока Руслану Валееву будет запрещено покидать квартиру в Казани, где он официально зарегистрирован. Он также не имеет права пользоваться средствами связи, интернетом и общаться с участниками судебного процесса. Руслан Валиев частично признал свою вину в совершенном преступлении.

«При рассмотрении дел о должностных преступлениях чаще всего выбирают меру пресечения в виде заключения под стражу. Если нет тяжких последствий, то суды не стремятся избирать стражу, а выбирают домашний арест или запрет определенных действий», — прокомментировал в беседе с «Ъ Волга-Урал» данную меру пресечения эксперт юридического агентства «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что если чьему-либо здоровью в результате действий обвиняемого был причинен ущерб, можно подать иск и в рамках гражданско-правовой ответственности добиваться его возмещения как у конкретного лица, если его вина будет доказана в рамках уголовного дела, так и в отношении медучреждения.

Однако для получения компенсации пострадавшим пациентам будет необходимо доказать, что между нанесенным им ущербом и действиями ответчиков есть причинно-следственная связь, уточнил Дмитрий Горбунов.

Руслан Валеев родился в городе Октябрьское в Республике Башкирия. В 2000 году с отличием окончил факультет педиатрии Казанского медуниверситета. В 2019 году занял должность заведующего операционным блоком в травматологическом центре РКБ. Нижнекамскую центральную районную больницу Руслан Валеев возглавил 11 апреля 2023 года.

Дарья Сайфиева