Главврача Нижнекамской ЦРБ оставили под домашним арестом еще на два месяца
Советский суд Казани продлил домашний арест главному врачу Нижнекамской центральной районной больницы Руслану Валееву на два месяца. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе суда.
Главврача Нижнекамской ЦРБ оставили под домашним арестом еще на два месяца
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Руслана Валеева задержали в апреле 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, фигурант в сговоре с сотрудниками Минздрава Татарстана заключил контракты с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» на поставку лекарств за 8 млн руб, но препараты не были предоставлены в нужном объеме.
В результате было сорвано 36 операций, а 18 человек госпитализированы. Сотрудники больницы не согласились с обвинением главврача и подписали обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
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