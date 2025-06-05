Советский суд Казани продлил домашний арест главному врачу Нижнекамской центральной районной больницы Руслану Валееву на два месяца. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главврача Нижнекамской ЦРБ оставили под домашним арестом еще на два месяца

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главврача Нижнекамской ЦРБ оставили под домашним арестом еще на два месяца

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Руслана Валеева задержали в апреле 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, фигурант в сговоре с сотрудниками Минздрава Татарстана заключил контракты с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» на поставку лекарств за 8 млн руб, но препараты не были предоставлены в нужном объеме.

В результате было сорвано 36 операций, а 18 человек госпитализированы. Сотрудники больницы не согласились с обвинением главврача и подписали обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Подробнее — в материале «Диагноз поставили закупкам».

Диана Соловьёва