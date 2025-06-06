Список всех без исключения

Бизнесменам из России станет сложнее оспорить санкции по основному критерию. По крайней мере, так позицию генерального адвоката ЕС восприняли собеседники РБК. Мнение европейского функционера было опубликовано в четверг, 5 июня. В нем говорится, что критерий для включения в санкционный список человека, который считается «ведущим российским бизнесменом», законен. При этом для его обоснованности не нужно, чтобы предприниматель мог прямо влиять на Кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прежде адвокаты подсанкционных бизнесменов требовали, чтобы Совет ЕС предъявил примеры конкретного поведения их подзащитных, которые подтверждали их способность влиять на российскую власть. Позиция генерального адвоката ЕС неудивительна, считает юрист NSP Глеб Бойко: «Критерий о ведущих бизнесменах, который был установлен Советом Европейского союза, как раз и говорит о том, что любой российский ведущий бизнесмен негативно влияет на конфликт, который происходит между Российской Федерацией и Украиной, следовательно, любой российский ведущий бизнесмен может являться целью введения санкций. Поэтому в этой части генеральный адвокат повторил тезисы, которые и так уже успешно устоялись в практике суда ЕС.

Те лица, которые оспаривают сейчас санкции, и их представители, я думаю, это прекрасно понимают, и они оспаривают прежде всего фактические обстоятельства, то есть то, что к ним просто не применяется этот критерий ведущих бизнесменов. А аргументация, что ведущие бизнесмены не могут влиять на правительство Российской Федерации, хотя и заявляется, но, по сути, не является эффективной, так как в компетенции Совета Европейского союза устанавливать цели санкционной политики и вводить санкции в отношении определенных категорий лиц».

В середине мая ЕС уже усложнял оспаривание санкций российскими бизнесменами. Предприниматели, которые вышли из российского бизнеса после 24 февраля 2022 года, должны будут доказать полный разрыв отношений с компанией. Среди аргументов могут быть заявления с осуждением действий Кремля. Кроме того, Совет ЕС добавил еще одну причину для введения ограничений: если лицо способствовало «ведущим бизнесменам» в отчуждении имущества.

Вероятно, желающих оспорить рестрикции в суде после этого станет меньше, говорит адвокат, специалист по санкционному праву Кира Винокурова: «Необходимость изменить критерии для включения лиц в санкционные списки у европейского регулятора возникла с определенным количеством успешных кейсов оспаривания, и наши бизнесмены или родственники подсанкционных лиц смогли в судах оспорить свое включение, аргументируя это тем, что их связи с Россией прекратились, их бизнес прекратился. И в рамках этих судебных процессов не было важно выражение своей личной позиции в отношении текущих событий.

Сейчас европейский регулятор ввел новый критерий, который заставляет иначе идти судебный процесс. Есть такая вещь, которая называется бремя доказывания, так вот в рамках всех предыдущих процессов доказывать то, что лицо обоснованно находится под санкциями и соответствует критериям, должен был Совет ЕС, а сейчас новые формулировки говорят о том, что лицо, которое хочет исключиться, должно доказывать то, что обстоятельства изменились. Они обосновывают это тем, что сейчас информация, которая находится в публичном доступе, очень ограничена. И европейцы говорят, мол, мы не можем понять, что у вас там действительно происходит, хотите что-то изменить, приходите к нам и доказывайте. Это может быть проблемой, потому что не все хотят свои политические взгляды выставлять напоказ, тем более делать это предметом судебного разбирательства. Возможно, это остановит каких-то заявителей».

В четверг, 5 июня, стало известно, что СПБ Биржа подала заявку в американский регулятор OFAC на исключение из санкционного списка США. Площадка сделала это еще в апреле. СПБ Биржа подпала под ограничения в ноябре 2023-го. Тогда же она остановила заключение сделок с иностранными бумагами.

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Даниил Бабкин