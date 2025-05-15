Презумпция бизнесовности

Евросоюз ужесточает санкционное регулирование в отношении ведущих российских бизнесменов. Предприниматели, продавшие активы или ушедшие с должностей после начала СВО, останутся под санкциями, пока не докажут отсутствие даже неформального контроля над бизнесом. Помимо этого, Советом ЕС будет учитываться публичное осуждение лицом военных действий России на Украине. Также санкции смогут вводиться и против тех, кто помогал бизнесменам в отчуждении активов. Юристы отмечают, что поправки перекладывают бремя доказывания на подсанкционных лиц и существенно усложняют возможность оспаривания ограничительных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Совет ЕС изменил регулирование, касающееся наложения санкций в отношении так называемых ведущих бизнесменов РФ. В документах от 13 мая отмечаются трудности в получении актуальной и достоверной информации об экономических связях, активах и деловой активности лиц, определенных советом как «влиятельные предпринимательницы и предприниматели». Теперь, если информация об их активах или статусе скрыта или искажена, данные до 24 февраля 2022 года будут считаться достоверными, если нет более надежных сведений.

Ключевой поправкой стало введение презумпции сохранения связи «ведущих бизнесменов» (leading businesspersons) с РФ даже после их формального выхода из бизнеса. До сих пор доказывать в суде основания для наложения санкционных ограничений должен был сам Совет ЕС. Это позволяло гражданам, продавшим свои активы или утратившим контроль над бизнесом после 24 февраля 2022 года, требовать исключения из европейских санкционных списков. Теперь же бремя предоставления «достаточных, актуальных и надежных» доказательств того, что выход из бизнеса не был формальным, возлагается на самого бизнесмена.

При принятии решения о сохранении или включении в санкционный список Совет ЕС будет анализировать изменения в экономической деятельности лица, размере его капиталовложений и другие факторы, определяющие его «ведущий» статус.

Вместе с этим важную роль будут играть публичные заявления бизнесмена. В частности, совет будет учитывать, осудило ли лицо недвусмысленно агрессивные военные действия России против Украины, говорится в документе ЕС.

Помимо этого, вводится новый критерий для включения в санкционные списки «физических или юридических лиц, организаций или органов, которые участвовали в передаче права собственности, контроля или экономической выгоды от деловых интересов ведущих бизнесменов, работающих в России, или обеспечили такую передачу».

Чем докажешь, что не бизнесмен

Юрист КА Delcredere Артем Касумян называет эти изменения российского санкционного режима фундаментальными. Совет ЕС исходит из того, что некоторые бизнесмены продали свои доли в российских компаниях и ушли с руководящих постов, «чтобы исключительно формально обойти санкционные меры, при этом фактически сохраняя контроль над активами», объясняет логику поправок юрист практики спецпроектов VEGAS LEX Анна Абалакова. Именно поэтому сам факт продажи бизнеса или потери контроля над ним «не может более рассматриваться как достаточное основание для исключения из санкционных списков», подчеркивает партнер АБ Nordic Star Артем Жаворонков.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, 13 мая: «Мы уже ввели уголовное наказание для тех, кто обходит санкции, потому что очевидно, что европейские компании хотят по-прежнему получать выгоду от России».

Переложение на самих «ведущих бизнесменов» обязанности доказать факт утраты контроля над бизнесом советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова объясняет тем, что ранее при отсутствии у Совета ЕС достаточных доказательств обоснованности санкций суд мог аннулировать их. По словам советника FTL Advisers Екатерины Дроздовой, цель поправок — затруднить уклонение от санкций и сделать исключение из санкционного списка российских бизнесменов крайне сложным, одновременно упростив судебный процесс для властей ЕС. Совету ЕС «хочется сделать российский санкционный режим максимально управляемым и предельно ограничить судебный контроль», считает и господин Касумян.

Госпожа Дроздова полагает, что теперь Суд ЕС будет «меньше фокусироваться на тщательном рассмотрении доказательств, которые стали основанием для первоначального введения санкций», а основное внимание уделять оценке доказательств, представленных самими бизнесменами, о реальном прекращении их бизнеса. Но какие доказательства, представленные бизнесменом, будут считаться убедительными, неясно, в документах ЕС это не раскрывается, поэтому толкование может быть «весьма произвольным», предупреждает господин Жаворонков.

Поправки не означают автоматического возобновления санкций для тех, кто ранее добился их снятия, указывает госпожа Удодова, но Совет ЕС может вновь включить этих лиц в санкционные списки.

При этом вряд ли ограничения снова наложат на тех, кто уже был исключен из санкционного списка (например, на Александра Шульгина или Аркадия Воложа), добавляет господин Касумян. Но, по его мнению, Совет ЕС «намерен упорствовать в отношении тех лиц, по которым он не исполняет решения Суда ЕС». Так, например, Суд ЕС 2 апреля удовлетворил иск Александра и Дмитрия Пумпянских о снятии с них санкций, но Совет ЕС это решение пока не исполнил, напоминает господин Касумян. И новое регулирование делает перспективы снятия санкций по этому кейсу туманными.

Помимо этого, новый критерий позволяет накладывать санкции на тех лиц, кто способствовал и содействовал «ведущим бизнесменам» в отчуждении бизнеса, указывает Мария Удодова. Госпожа Абалакова обращает внимание, что в документе ЕС нет подробной информации о том, кто именно относится к лицам, оказывающим такую помощь. Судя по всему, «под угрозой окажутся номинальные владельцы и управленцы бывших бизнесов таких лиц», полагает госпожа Удодова. Если же толковать пункт максимально широко, в список таких «помощников» могут попасть даже банки за финансирование сделок, нотариусы — за удостоверение договоров, а также регистраторы, аудиторы, бизнес-консультанты, юристы и многие другие, опасается господин Жаворонков.

Юристы уверены, что в ближайшее время эти поправки станут предметом оспаривания в Суде ЕС.

Если новелла устоит и не будет признана судом ничтожной, Совет ЕС получит, в сущности, карт-бланш на санкции против российских бизнесменов, «зацементировав» своего рода «презумпцию виновности», резюмирует Артем Касумян.

Диана Лисунова, Анна Занина