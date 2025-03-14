Санкционный список ЕС немного полегчал

Евросоюз 14 марта исключил из санкционных списков бизнесменов Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского, министра спорта России Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаилову (сестру основателя компании USM Алишера Усманова). Одновременно были продлены еще на шесть месяцев действующие санкции в отношении более чем 2,4 тыс. персон и компаний из России и Белоруссии. Сохранение ограничительных мер до последнего момента оставалось под вопросом из-за Венгрии, которая «не хотела затруднять» переговоры России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев стал одним из четверых, исключенных из санкционного списка Евросоюза

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев стал одним из четверых, исключенных из санкционного списка Евросоюза

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продление санкций против более чем 2,4 тыс. физических и юридических лиц в связи с украинским конфликтом представителям стран ЕС удалось согласовать фактически в последнюю минуту. Еще в конце февраля Венгрия, давно имеющая особое мнение по украинскому конфликту и политике рестрикций, прямо заявила, что заблокирует продление на следующие полгода санкций ЕС против граждан и компаний РФ и Белоруссии. Как пояснил тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт «не хочет затруднять» российско-американские мирные переговоры. И вплоть до вечера 13 марта Венгрия настаивала на своем.

Однако в пятницу, менее чем за 48 часов до истечения крайнего срока продления санкций — 15 марта, послы стран—членов ЕС сумели единогласно продлить рестрикции до 15 сентября.

Впрочем, Венгрия сдалась не просто так. По данным источников агентства Reuters, именно ее усилиями из списка были изъяты бизнесмен Вячеслав Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и сестра основателя компании USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

Михаил Дегтярев стал самым высокопоставленным россиянином, которому удалось выйти из-под санкций.

Став в мае 2024 года министром спорта, а в декабре — президентом Олимпийского комитета России, он объявил новую стратегию, направленную на «полноценное участие российских спортсменов во всех международных соревнованиях», запретив «агрессивную риторику» в адрес международных функционеров и призвав налаживать контакты с ними.

Признаки того, что она приносит результаты, уже есть. Это и повышение уровня «лояльности» к российским спортсменам со стороны ряда ранее придерживавшихся жесткой линии федераций — таких как Международная федерация водных видов спорта или Международный союз конькобежцев, и визит в Москву президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, и слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха (подчеркнувшего, что «миссия олимпийского движения заключается в объединении»), и звучавшие в выступлениях почти всех семи претендентов на роль нового главы МОК рассуждения о необходимости изучения вопроса о «реинтеграции России».

Эксперты считают, что теперь господину Дегтяреву станет «технически проще» реализовывать свою стратегию по «реинтеграции» российского спорта в мировой.

Вячеслав Кантор попал под санкции в 2022 году и летом того же года уменьшил долю владения в «Акроне», передав более 45% акций компании в доверительное управление топ-менеджерам. Господин Кантор пытался оспорить свое внесение в списки, подав иск в суд ЕС в Люксембурге против Совета Евросоюза, но в январе 2025 года инстанция оставила в силе действие наложенных на бизнесмена мер.

Гульбахор Исмаилова оказалась в санкционном списке ЕС весной 2022 года как близкая родственница основателя USM Алишера Усманова, находившегося под санкциями с февраля того же года.

В мае 2024 года суд Евросоюза отклонил иск госпожи Исмаиловой о снятии с нее санкций. В 2024 году Гульбахор Исмаилова добровольно отказалась от прав на получение выгоды от двух семейных трастов.

Наконец, бизнесмен Владимир Рашевский (покинул пост главного исполнительного директора группы «Еврохим» на следующий день после включения в санкционный список в 2022 году) убран из списка не столько усилиями венгерской стороны, сколько «из-за недостаточного юридического обоснования» введения против него персональных санкций.

Еще трех неназванных россиян исключили из списка по причине их смерти.

При этом изначально, по данным Bloomberg, Венгрия в обмен на поддержку продления санкций пытались пролоббировать исключение из списка восьми имен (по информации Reuters — девяти). В том числе речь якобы шла о бизнесмене Михаиле Фридмане, за которого вступился и Люксембург. Но в итоге он остался в санкционных списках.

Вывод из-под санкций четырех человек хотя и стал позитивной новостью, не изменил общего настроя большинства западных стран в отношении Москвы.

К примеру, в заявлении стран G7, министры иностранных дел которой собрались в конце этой недели в Канаде, было отмечено, что Россию ждут новые санкции, если она не согласится на перемирие с Украиной. Однако никаких конкретных рестрикций не обсуждалось, более того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское руководство не считает нужным ужесточать санкции, «поскольку надеется привлечь людей с обеих сторон к мирным переговорам».

Еще одним «положительным сигналом» стали слова генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО «больше не стоит на повестке дня». Уже это можно счесть большой моральной победой Москвы. В интервью Bloomberg TV в ходе своего визита в США господин Рютте, с одной стороны, заметил, что «мы должны продолжать оказывать давление на русских», а с другой — не исключил нормализацию отношений ЕС и США с Россией «в долгосрочной перспективе». «Но мы еще абсолютно не готовы к этому сейчас»,— резюмировал глава НАТО.

Ирэна Шекоян, Алексей Доспехов, Ольга Мордюшенко