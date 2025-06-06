Пермская компания запустила производство промышленного холодильного оборудования

Пермская компания «Кайрос Интеграция» начала серийный выпуск промышленного холодильного оборудования, сообщается на портале промышленной кооперации Пермского края. Новое производство развернуто в нескольких цехах, расположенных в Пермском муниципальном округе.

Предприятие производит чиллеры и холодильные агрегаты для различных отраслей промышленности: для охлаждения оборудования, продукции, производственных процессов в машиностроении, продовольственной, химической, пластмассовой отраслях, медицине, энергетике. Производятся серийные модели, а также оборудование по индивидуальным проектам. Инженеры и специалисты «Кайрос Интеграции» разрабатывают модели оборудования, готовят чертежи, техническую и конструкторскую документацию, изготавливают корпуса, собирают щиты и автоматику, делают обвязку. Более 50 % комплектующих имеют отечественное происхождение.

Новое производство промышленного холодильного оборудования позволит российским промпредприятиям закупать необходимые аппараты, ранее приобретавшиеся за рубежом. Первая партия произведенного в Перми оборудования уже поставлена в федеральную сеть диагностических центров «МРТ Экспресс» (в Перми работает два филиала медцентра), в заказе еще 27 установок.

«Кайрос Интеграция» — это специальный проект региональной инжиниринговой компании «Кайрос Инжиниринг», работающей в сфере индустриального проектирования, поставок технологических решений для воды и жидких сред в промышленности. По сведениям сервиса Kartoteka.ru, ООО «Кайрос интеграция» создано в Перми в апреле 2025 года, занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Учредителями организации указаны Антон Гоголев, Михаил Лузин, Александр Готфрид и Дмитрий Сенатенко. Гендиректором предприятия является господин Готфрид.

ООО «Кайрос инжиниринг» зарегистрировано в Перми в 2011 году, компанию контролируют Антон Гоголев, Александр Готфрид и Роман Котельников, возглавляющий общество.