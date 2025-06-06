«Драка в парке продолжается»

Дональд Трамп на совместном брифинге с Фридрихом Мерцем фактически признал, что добиться мира на Украине в ближайшее время не получится. Однако президент США готов надавить на обе стороны конфликта, чтобы прекратить противостояние. Федеральный канцлер Германии, со своей стороны, назвал проект «Северный поток–2» ошибкой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп находится под серьезным давлением из-за контактов с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп 4 июня в районе 18:00-20:00 по московскому времени поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Президент США, по обыкновению, объявил этот разговор хорошим, однако признал, что мир вокруг Украины он вряд ли приблизит. После этого начали происходить несколько странные вещи: Трамп внезапно удалил свой отчет о событии, затем вернул его на место, предварительно сделав репост колонки The Washington Post о принуждении «Путина к миру». Можно рискнуть сказать, что результат оказался не совсем таким, как хотелось бы.

На следующий день президент Соединенных Штатов созвонился с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны дали понять, что остались довольны общением. Глава Белого дома получил приглашение совершить визит в Поднебесную. Что важно: в своем комментарии к разговору Трамп особо подчеркнул, что обсуждали исключительно торговлю, а Украина, Россия, Иран и другие горячие точки не упоминались. Логично предположить, что проблему тарифов решить легче, чем уставить мир во всем мире. После этого в Вашингтон прибыл с официальным визитом Фридрих Мерц. Президент США лично встретил федерального канцлера и затем произнес уже ставший традиционным спич по актуальным вопросам международной повестки дня.

Россию и Украину он сравнил с детьми, что дерутся в парке. Уровень взаимного ожесточения таков, что лучше их сейчас не разнимать, а дать еще какое–то время на выяснение отношений. При этом он готов надавить и на Москву, и на Киев, дабы закончить противостояние, но говорить об этом сейчас преждевременно. Трамп просил Путина не отвечать на украинские удары по российским аэродромам. Однако, по всей видимости, гарантий на сей счет он не получил.

В заключение Дональд Трамп признал свое разочарование в Илоне Маске. Почему это важно? Потому что, скорее всего, команда, с которой 47-й президент возвращался в Белый дом и заступал на новый срок, в ближайшее время существенно поменяется. С высокой долей вероятности придут люди, скажем так, трезво оценивающие текущую ситуацию, прагматики, технократы. И все постепенно вернется на круги своя. Это признают и в Москве, отмечая, что в Америке слишком много враждебных России сил и первое лицо не может не считаться с их мнением. Собственно, об этом Трамп и говорит Путину, намекая на санкционный закон Грэма-Блюменталя.

Фридрих Мерц как политик опытный явно привез с собой необходимые аргументы. Западный мир должен быть единым, и Америка должна остаться его лидером, исходя из существующих идеологических приоритетов. По ним Россия не может быть ни партнером, ни тем более союзником. При этом военный сценарий вокруг Украины остается преобладающим со всеми вытекающими отсюда последствиями. Драка в парке продолжается.

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Дмитрий Дризе