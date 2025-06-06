Празднование Курбан-Байрама ограничило движение в трех районах Петербурга

В пятницу, 6 июня, в трех локациях Санкт-Петербурга ввели временные ограничения дорожного движения в связи с проведением праздника Курбан-Байрам. Как напомнили в комитете по транспорту, они коснулись территорий близ мусульманских храмов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В частности, с 00:00 до 09:00 действует запрет остановки транспортных средств на Московском проспекте — от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы и в Конном переулке — от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

Кроме того, с 05:00 до 09:00 запрещено движение транспорта на участке Московского проспекта — от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, по Конному и Крестьянскому переулкам — от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, по самому Кронверкскому проспекту — от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и по Репищевой улице — от Парашютной до Вербной улицы.

Прежде «Ъ-СПб» также писал о новых дорожных ограничениях, которые начали действовать в четырех районах Петербурга из-за ремонтных дорожных работ.

Андрей Цедрик