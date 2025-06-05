Новые дорожные ограничения из-за ремонта вводятся в четырех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начинают действовать с 5 июня. Они затронут четыре района города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В Красногвардейском районе на период с 5 по 15 июня в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по проспекту Косыгина — на участке от Заневского проспекта до улицы Коммуны, включая перекрестки и боковые проезды.

Одновременно с этим в той же локации до 15 июня ограничено движение по Бокситогорской улице у проспекта Косыгина, а на срок с 5 июня по 12 октября из-за проводимых работ по прокладке продолжения улицы Коммуны ограничения действуют на перекрестке улицы Коммуны и улицы Химиков.

В Курортном районе с 5 по 20 июня движение ограничат на Линдуловской дороге в поселке Серово — от Средневыборгского шоссе до административной границы с Ленинградской областью. На этом участке будут обновлять дорожное покрытие.

В Приморском районе с 5 июня по 15 июля в связи с производством работ по реконструкции водопровода ограничивается движение по боковому проезду Богатырского проспекта у дома 18 корп. 2 литер. А.

В Пушкинском районе с 5 по 10 июня из-за дорожного ремонта ограничения вводятся при движении по Петербургскому шоссе в городе Пушкине — от Витебского проспекта до площади Египетские Ворота, включая площадь Египетские Ворота, перекрестки и боковой проезд Петербургского шоссе от Ленинградской улицы до Детскосельского бульвара.

Ранее «Ъ-СПб» писал об ограничениях из-за дорожных работ на Заневском проспекте и на улице Куйбышева, где продолжают ремонтировать трамвайные пути.

Андрей Цедрик