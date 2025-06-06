«Яковлев» назвал опытные образцы Superjet-100 в честь основателей ГСС

Четыре опытных образца импортозамещенных самолетов Superjet-100 получили имена основателей компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, сейчас — филиал «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев»), следует из сообщения ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации Ростех). Память создателей самолета увековечили к юбилею ГСС с момента образования которой вчера исполнилось 25 лет.

«Три именных опытных борта подключены к программе летных испытаний в рамках программы импортозамещения, еще один самолет используется для отработки ряда технических решений в интересах поддержки эксплуатации летающего парка SSJ-100»,— говорится в сообщении.

Самолет с серийным номером 97001 назван в честь первого шеф-пилота ГСС Александра Яблонцева — в мае 2008 года он впервые поднял лайнер в небо над Комсомольском-на-Амуре, в дальнейшем руководил испытаниями. Борту 95157 присвоено имя Виктора Субботина — первого президента ГСС. Борт 97003 украсило имя первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина. Самолет 95005 назван в честь замгендиректора по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игоря Виноградова, одного из основоположников современной российской системы сертификации пассажирских самолетов и предприятий авиапрома.

Производимый с 2011 года в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в группу «Яковлев») SSJ-100 является самым массовым новым российским самолетом. Всего выпущено более 200 таких самолетов различных модификаций, работающих на линиях семи авиакомпаний России.

Эрнест Филипповский, Хабаровск