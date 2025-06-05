Экосбор для десятков видов тары могут повысить в несколько раз

Минприроды предлагает повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно показателей 2025 года. Об этом говорят имеющихся у «Ъ» расчеты.

По данным расчетов, для упаковки из комбинированных материалов на основе бумаги она может увеличиться в 17,6 раза, до 96,16 тыс. руб. за тонну, для металлической — в 12,8 раза, до 35,76 тыс. руб., для стекла — в 2,7–4,5 раза, до 13,4–20,13 тыс. руб. Также в перечень входят пластмассовая, деревянная и текстильная упаковка.

По словам собеседника «Ъ» на FMCG-рынке, ставки предлагается повысить с 1 марта 2026 года. Работа ведется совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором.

Экосбор платят производители упаковки. Сейчас действуют принятые летом 2024 года значения базовых ставок на 2025–2027 годы. Они предусматривают ежегодное повышение с учетом прогнозной инфляции. В 2025 году планировалось повысить ставки на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пакуй, пока горячо».