Автостанцию Балахны вспомнят в суде

Предприниматель Владимир Прядилов, осужденный наряду с бывшими депутатами братьями Глушковыми за реконструкцию автостанции в Балахне в торговый центр, подал иск в арбитражный суд к муниципалитету и пассажирскому автопредприятию. Он считает, что администрация Балахнинского района изначально не имела права приватизировать имущество своего автопредприятия, входившее в его уставную деятельность. Поэтому инвестиционный договор, положенный в основу резонансного уголовного дела, следует признать ничтожной сделкой. Ранее у инвесторов, вложившихся в признанный мошенничеством проект, Генпрокуратура изъяла торговый центр, а получившие его местные власти взыскивают с осужденных еще более 36 млн руб. ущерба по старому уголовному делу.

Торговый центр в Балахне строился по ничтожному инвестконтракту, полагает его инвестор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области зарегистрировал иск от предпринимателя Владимира Прядилова, который ранее отсидел срок по приговору за капремонт и реконструкцию в 2014–2016 годах автостанции Балахны по инвестконтракту с муниципальным пассажирским автотранспортным предприятием (ПАП). В результате на проданном земельном участке автостанции был построен торговый центр. Муниципалитет, вложившийся своей землей и старым зданием автостанции в инвестиционные отношения с фирмой Прядилова «Петрол-НН», получил 15% в новом ТЦ.

Однако позже власти за 10 млн руб. продали и эту долю балахнинскому депутату Владимиру Глушкову, одному из частных инвесторов.

В Следственном комитете это квалифицировали как мошенничество, лишившее жителей Балахны автостанции. Кроме Владимира Прядилова были также осуждены Владимир Глушков, его брат, бывший глава МСУ Балахнинского района Александр Глушков и несколько муниципальных чиновников и руководителей ПАП, участвовавших в сделках.

Построенный в Балахне торговый центр вместе с земельным участком в 2023 году по суду был изъят Генпрокуратурой России у осужденных собственников и затем передан Балахнинскому району. Местные власти, сдавая торговые площади ТЦ в аренду, в прошлом году решили получить еще и ущерб по уголовному делу. По их заявлению Балахнинский суд решил солидарно взыскать с Владимира Прядилова, братьев Глушковых, экс-директора ПАП Михаила Громова и бывшего замглавы администрации Елены Бутусовой 36 млн руб.— в такую сумму оценили здание автостанции и участок. Это решение в законную силу еще не вступило, ответчики его обжаловали.

Теперь предприниматель Прядилов намерен судиться с балахнинской администрацией и ПАП. По его мнению, инвестиционный договор 2014 года и все последующие сделки между соинвесторами ТЦ следует считать ничтожными в силу нарушений закона о приватизации имущества ГУПов и МУПов. Коммерсант указал, что районная администрация фактически организовала незаконную приватизацию имущества Балахнинского ПАП, которое по закону не могло отчуждаться, потому что здание бывшей автостанции относилось к основным средствам предприятия, необходимого для осуществления им уставной деятельности.

По словам истца, заключая договор инвестирования по поводу реконструкции автостанции, он не мог знать, что местные власти и руководство муниципального предприятия нарушали законодательство о приватизации. Предприниматель разобрался в этих деталях, только освободившись из колонии после семилетнего срока.

В своем иске Владимир Прядилов третьими лицами указал не только отбывающих наказание братьев Глушковых и других соинвесторов, но и прокуратуру Нижегородской области.

«Еще в 2017 году прокуратура города Балахны в своем представлении указала перечень имущества Балахнинского ПАП на улице Челюскинцев, которое с согласия администрации было продано в 2013–2017 годах частным лицам. Однако следователь СК по нашему уголовному делу скрыл эту информацию, впоследствии на месте отчужденной базы автопредприятия появились торговые площади. Я считаю, что областная прокуратура должна разобраться и с тем, как приватизировались эти объекты, также составляющие это имущество»,— пояснил Владимир Прядилов, перечисливший в исковом заявлении бывшие объекты ПАП, реализованные по договорам купли-продажи.

В администрации Балахнинского округа не стали комментировать данные заявления предпринимателя, полагая, что это давно минувшие истории, не имеющие отношения к сегодняшнему руководству. Кроме того, в суде может возникнуть вопрос и о пропущенном сроке исковой давности по оспариванию сделок.

Роман Кряжев