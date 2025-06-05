Акции процесса

Совладельцы бывшего Саровбизнесбанка, присоединенного к ВТБ, просят аннулировать передачу принадлежавших им акций Республике Коми в качестве погашения ущерба по уголовному делу бывшего губернатора Вячеслава Гайзера. Ранее миноритарии Belenfield Investments Limited и ООО «Центр-К» фигурировали в деле как юрлица, через которые выводили средства госкомпаний. В прошлом году Саровбизнесбанк обязали выплатить Коми 345,4 млн руб. дивидендов, которые компании сочли своей прибылью и решили взыскать с властей. Тем временем комитет имущества Коми обменял акции Саровбизнесбанка на ценные бумаги БМ-банка и лишил бюджета в 1,2 млрд руб., полагает депутат Госдумы Олег Михайлов. По этому поводу он обратился в Генеральную прокуратуру РФ.

После «дела Гайзера» возникли споры за акции Саровбизнесбанка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области в июле начнет рассматривать иск кипрской Belenfield Investments Limited и ООО «Центр-К» к комитету имущественных и земельных отношений Республики Коми. Миноритарные акционеры бывшего Саровбизнесбанка, который через присоединение к БМ-Банку вошел в группу ВТБ, оспаривают перевод акций на лицевой счет комитета без регистрации перехода права собственности.

Спор разворачивается вокруг 177,4 млн именных бездокументарных обыкновенных акций Саровбизнесбанка стоимостью 147,9 млн руб., принадлежавших офшору, и 13 млн акций, которыми владело ООО «Центр-К». В общей сложности истцы потребовали взыскать с ответчиков 384,1 млн руб. ущерба и установить рыночную стоимость акций.

Разбирательство миноритариев Саровбизнесбанка с ответчиками стало последствием уголовного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и еще 11 человек.

В 2019 году он был осужден в Москве на 11 лет за мошенничество и получение взяток. Во время расследования акции Саровбизнесбанка, принадлежавшие «Центру-К» и Belenfield Investments Limited, были арестованы. В 2022 году Сыктывкарский городской суд взыскал с фигурантов «дела Гайзера» почти 1,5 млрд руб. за присвоение 100% акций Зеленецкой птицефабрики. В счет погашения ущерба Замоскворецкий суд постановил передать Коми акции Саровбизнесбанка, которыми владели миноритарии: в «деле Гайзера» они фигурировали как аффилированные с руководством республики структуры для вывода средств госкомпаний.

Впоследствии комитет имущественных и земельных отношений Коми взыскал 345,4 млн руб. дивидендов с Саровбизнесбанка за 2014–2017 годы по акциям «Центра-К» и Belenfield Investments Limited.

Обе компании, в свою очередь, оспаривают обращение принадлежащих им акций в собственность республики. Параллельно они потребовали признать незаконным сделанную оценку ценных бумаг и взыскать с комитета Коми 384 млн руб. убытков. Арбитражный суд объединил эти иски, а заявители уточнили требования. Фактически они оспаривают исполнение Замоскворецкого суда, требуя признать незаконными действия БМ-банка по переоформлению акций в пользу Коми и переводу их на лицевой счет комитета. Для определения ущерба истцы также потребовали установить рыночную стоимость принадлежавших им акций Саровбизнесбанка.

Юристы, опрошенные «Ъ-Приволжье», ранее скептически оценивали шансы истцов выиграть спор, отмечая, что фактические обстоятельства дела уже были установлены уголовным судом.

По существу рассмотрение этого спора начнется 22 июля.

Акциями Саровбизнесбанка, взысканных в собственность Республики Коми, заинтересовался и депутат Госдумы РФ от этого региона Олег Михайлов. Ранее он сообщил, что 15% акций банка рыночной стоимостью более 1,2 млрд руб. чиновники Коми якобы обменяли на 0,23% «никому не нужных акций заведомо убыточного БМ-банка». Депутат пояснил, что в ноябре 2023 года Замоскворецкий суд снял арест с акций «Центра-К» и Belenfield Investments Limited, а в августе 2024 года Республика Коми приобрела право собственности на них. Группа ВТБ выставила публичную оферту по приобретению акций Саровбизнесбанка при его реорганизации и была готова выкупить ценные бумаги по 6,6 руб. за штуку.

Однако комитет имущественных и земельных отношений Республики Коми этим правом не воспользовался, и в результате вместо ликвидных акций Саровбизнесбанка получил более дешевые и неликвидные акции БМ-банка. Тем самым бюджету республики мог быть причинен ущерб на сумму 1,2 млрд руб., полагает Олег Михайлов.

Он попросил Генеральную прокуратуру проверить свои подозрения по этому поводу.

Роман Рыскаль