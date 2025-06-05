Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. Она гарантировала себе место на турнире, сыграв вничью — 0:0 — с командой ОАЭ в девятом туре группы А отборочного турнира.

Сборная Узбекистана за тур до конца идет второй с 18 очками, у занимающих третье место футболистов из ОАЭ 14 очков. Первое место занимает сборная Ирана, она решила вопрос квалификации на мировое первенство в марте.

Команда Узбекистана стала третьей постсоветской сборной, вышедшей на чемпионат мира. Ранее это четырежды удавалось сборной России (один раз на правах принимающей стороны) и однажды — сборной Украины.

В третьей стадии азиатского отбора, которая продолжается сейчас, участвуют 18 команд. Они поделены на три группы. Из каждой напрямую выходят две лучшие сборные, а занявшие третьи и четвертые места отправляются на четвертую стадию отбора. Ранее на чемпионат мира также квалифицировались сборные Японии и Новой Зеландии.

В зоне Южноамериканской конфедерации футбола досрочно оформили выход на чемпионат мира действующие чемпионы мира аргентинцы. Страны-хозяйки отбираются на турнир автоматически. Остальные путевки остаются в розыгрыше.

В 2026 году чемпионат мира впервые пройдет по новой формуле. Число участников турнира будет увеличено до 48 команд (ранее было 32), они будут поделены на 12 групп, play-off начнется со стадии 1/16 финала.

Роман Левищев