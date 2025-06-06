В IT-отрасли ищут резервы ВВП

Белый дом намерен привязать госрасходы на цифровые проекты к конкретным результатам их реализации, для чего, в частности, планируется осуществлять мониторинг IT-отрасли, включая оценку ее масштаба и отдачи от господдержки. Методику подготовила АНО «Цифровая экономика» — она расширяет список анализируемых компаний и предусматривает использование административных данных. Как сообщил ответственный в правительстве за «цифру» вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с руководителями цифровой трансформации, вклад отрасли в экономику РФ в 2024 году, по новым расчетам, многократно вырос, до 6% (прежде — 2,43%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для нацпроекта по цифровизации госуправления по заказу его куратора, вице-премьера Дмитрия Григоренко, разработали новую методику оценки как самой цифровой экономики, так и влияния на нее государства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Для нацпроекта по цифровизации госуправления по заказу его куратора, вице-премьера Дмитрия Григоренко, разработали новую методику оценки как самой цифровой экономики, так и влияния на нее государства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Модель управления цифровой трансформацией государства, экономики и социальной сферы предполагает четкую привязку расходов на проекты к конкретным результатам, отмечается в презентации к докладу Дмитрия Григоренко (есть у “Ъ”), подготовленной к встрече с руководителями цифровой трансформации (чиновники, ответственные за цифровизацию госсектора). Сама встреча прошла 4 июня на полях конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. Для этого власти намерены в том числе проводить регулярный мониторинг IT-отрасли как фундамента преобразований на основе методики, разработанной АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры. По ней IT-сектор определен как совокупность аккредитованных IT-компаний, включенных в соответствующий реестр.

Методика включает в себя оценки масштаба отрасли (вклад в ВВП, численность работников, объем налогов и страховых взносов), отдачи от господдержки (возврат в бюджет налогов и добавленная стоимость на 1 руб. помощи, уровень долгосрочной финансовой устойчивости организаций). Кроме того, анализу подлежит экономическая эффективность (выручка и прибыль организаций, выручка на одного работника). Также в фокусе инновационное развитие (инвестиции и расходы компаний на НИОКР) и международная активность (экспорт товаров и услуг). Как пояснил профильный вице-премьер, ранее достоверной и единой модели оценки отрасли, которая бы показывала реальную картину и динамику, у правительства не было.

Для мониторинга используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, ЦБ, ФТС и Росстата. Отметим, что новые подходы (в их разработке также принимал участие бизнес, уточнили “Ъ” в аппарате вице-премьера) разнятся с подходами, применяемыми Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, при которых эксперты анализируют организации только с двумя видами ОКВЭД 2 (62.0 — разработка программного обеспечения и 63.1 — обработка данных) на основе данных Росстата.

«В реестре IT-компаний, во-первых, шире круг ОКВЭД, во-вторых, IT-деятельность может быть не основной — главное, чтобы доля доходов от нее у компании была более 30%»,— пояснил “Ъ” директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Согласно расчетам по новой методике, вклад отрасли в экономику РФ в 2024 году составил 6%, что намного больше представленных ранее оценок (2,43%, по данным ИСИЭЗ), прежние не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным кодом ОКВЭД (например, Ozon, Wilberries и др.). Каждый вложенный рубль в поддержку принес государству 2 руб. в виде налогов.

Как заявил вице-премьер, на базе мониторинга предполагается постоянный анализ эффективности мер господдержки. По сути, эта оценка обеспечит государству обратную связь с бизнесом и даст возможность увидеть результаты своей работы, а также ее влияния на деятельность компаний. Отметим, что по мере цифровизации госуправления актуальность ускорения сбора и обработки достоверных данных для управленческих решений только растет. Де-факто мониторинг IT-отрасли можно считать и экспериментом по применению в расчетах административных данных (то есть данных, собираемых органами власти в работе) — Росстат планирует повысить долю показателей, формируемых с их использованием, почти в десять раз, до 50%, к 2030 году. «Мы забежали вперед самого Росстата и начали считать на административных данных. Налоговая отчетность более точная, потому что, во-первых, ответственность за ошибки в ней гораздо выше, во-вторых, она оперативная, ежеквартальная»,— говорит Карен Казарян.

Напомним, что ключевой проблемой использования административных данных в статистике было их несоответствие международным методикам, которые являются для Росстата системообразующими, но не применяются госорганами (см. “Ъ” от 29 ноября 2023 года). Однако ради оперативности Белый дом готов пойти навстречу службе. «В рамках нацпроекта "Экономика данных" решается вопрос перевода процессов сбора данных на новые принципы с внедрением требований к качеству данных и их обработке согласно методологическим принципам Росстата»,— сообщали ранее “Ъ” в аппарате вице-премьера (см. “Ъ” от 23 апреля).

В настоящее время мониторинг IT-отрасли включает 12 показателей, в дальнейшем их количество планируется увеличить. Эксперты оценили также ретроспективно состояние отрасли в 2023 году (ее вклад в экономику оценен в 5,2%). Что касается 2022 года, то провести анализ сложнее, так как в это время менялись принципы формирования реестра IT-компаний, отмечает Карен Казарян. Вероятно, расчет будет проведен на основе усредненной выборки по компаниям, добавляет он.

Венера Петрова