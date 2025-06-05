Улицу Есенина в Краснодаре реконструируют за 1,3 млрд рублей

На реконструкцию ул. Есенина в Музыкальном микрорайоне Краснодара предусмотрено более 1,3 млрд руб. Контракт на проведение работ уже заключен, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Обновление затронет участок от ул. Солнечной до ул. Гомельской, а также примыкающие ул. Кухаренко и ул. Шолохова — до ул. Российской. Общая протяженность трассы составит 2,7 км.

По информации мэрии, проект предусматривает расширение ул. Есенина до трех полос, устройство ливневой канализации, тротуаров, велодорожки, светофоров и освещения. Работы планируют завершить к концу 2026 года. Следующим этапом станет реконструкция участка от ул. Гомельской до ул. Петра Метальникова.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на развитие дорог Краснодара в 2025 году выделили 4 млрд руб. Сейчас заключены контракты на реконструкцию двух участков Западного обхода от торгового центра «Лента» по улице Красных Партизан до коттеджного поселка «Немецкая Деревня».

Анна Гречко