На развитие дорог Краснодара выделили 4 млрд рублей

Власти Краснодарского края утвердили программу развития дорожной сети Краснодара с финансированием 4 млрд руб. в 2025 году в рамках масштабного проекта стоимостью 150 млрд руб. до 2035 года, на ближайшие три года выделено почти 13 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если возможности бюджета позволят — будем увеличивать. Это позволит построить и реконструировать важнейшие объекты и избавиться от дорожного коллапса»,— заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о начале работ на шести объектах в 2025 году. Среди них — капитальный ремонт Тургеневского моста, который начался в апреле.

Сейчас заключены контракты на реконструкцию двух участков Западного обхода от торгового центра «Лента» по улице Красных Партизан до коттеджного поселка «Немецкая Деревня».

«Планируем завершить его в конце 2027 года. Участок от Немецкой Деревни до улицы Средней — в 2026 году. Их общая протяженность составит почти 5,5 км, а стоимость более 2,8 млрд руб.»,— рассказал Евгений Наумов.

Процедуру муниципальных торгов проходит транспортная развязка, соединяющая улицы Тихорецкую и Володарского протяженностью почти 1,5 км. Контракт планируют заключить в июле 2025 года, завершить работы — в 2028 году.

В микрорайоне Музыкальный в этом году начнут реконструкцию улицы Есенина от улицы Солнечной до улицы Гомельской протяженностью более 2,7 км. Работы завершат в 2026 году. В следующем году также закончат ремонт улицы Красных Партизан на участке от улицы Заполярной до Западного обхода, в 2027 году — реконструкцию путепровода по улице Фадеева.

Продолжается реализация концессии по строительству трамвайной линии на Западный обход. Сейчас происходит изъятие участков для передачи концессионеру.

Губернатор также обратил внимание на транспортную доступность микрорайона Гидростроителей. Для решения этой проблемы в декабре 2024 года заключен контракт на проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильных дорог и строительству трамвайной линии по улицам Мачуги, Автолюбителей, Невкипелого протяженностью 2,2 км. Проектирование планируется завершить в июне 2026 года.

Алина Зорина