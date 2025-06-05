Построенная рыбинским заводом «Комета» передана заказчику

На внешней сдаточной базе рыбинского судостроительного завода «Вымпел» (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной судостроительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный тг-канал АО «ОСК» Фото: Официальный тг-канал АО «ОСК»

Судно было построено по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и названо в честь крымского города — «Евпатория». Перед приемкой «Комета» прошла полный цикл испытаний и подтвердила заявленные характеристики.

«СПК "Евпатория" будет эксплуатироваться компанией-оператором "Морские скоростные пассажирские перевозки" в Азово-Черноморском бассейне»,— рассказали в корпорации.

«Комета 120М» проекта 23160 была построена рыбинским «Вымпелом» совместно с феодосийским заводом «Море». «Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне на маршрут Сочи — Геленджик вышло судно «Космонавт Павел Попович» — это была первая «Комета», построенная по контракту с ГТЛК.

Алла Чижова