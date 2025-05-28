Рыбинское судно свяжет Сочи и Геленджик

Построенное рыбинским судостроительным заводом «Вымпел» скоростное пассажирское судно с 1 июня начнет перевозки между Сочи и Геленджиком. Об этом сообщается в Telegram-канале «ОСК. Вымпел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОСК | Вымпел Фото: ОСК | Вымпел

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сочи, в первый свой морской рейс из Сочи в Геленджик 1 июня отправится скоростное пассажирское судно «Космонавт Павел Попович». Как уточняют в рыбинском «Вымпеле», речь идет о судне на подводных крыльях «Комета 120М».

«Приемный акт на скоростное пассажирское судно, построенное рыбинским заводом ОСК "Вымпел" при участии ССЗ "Море", Феодосия был подписан 27 июня 2024 года. Судну присвоено имя "Космонавт Павел Попович" в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля "Восток-4" и командира "Союза-14"»,— говорится в сообщении «Вымпела».

Ранее уточнялось, что внутри судна размещен стенд с биографией и фотографиями, отражающими памятные моменты жизни Павла Поповича.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Комета 120М» может перевозить в комфортных условиях до 120 человек со скоростью более 60 км/ч. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, системой умерения качки, системой кондиционирования. Для «Вымпела» это пятое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160.

Алла Чижова