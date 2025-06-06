«Давайте введем прямое правление Хабирова!»

Вчера в мэрии Уфы 232 уфимца заслушали проект отчета об исполнении бюджета за 2024 год. В прошлые годы их было вдвое больше. Также уменьшилось количество обращений граждан и желающих выступить лично перед городскими депутатами. Вчера участники традиционно жаловались на состояние дорог и внешний вид школ. Не обошлось и без сравнений Башкирии с Татарстаном. А один из уфимцев посетовал на сложность записи на прием к депутатам Курултая Башкирии, предложил распустить республиканский парламент и ввести «прямое правление Хабирова». Комиссия по проведению публичных слушаний обещала изучить поступившие предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За трибуной — начальник финансового управления мэрии Уфы Ильдар Имамов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ За трибуной — начальник финансового управления мэрии Уфы Ильдар Имамов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Вчера в администрации Уфы прошли публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета за 2024 год. Модератором мероприятия выступил депутат горсовета Айдар Зубаиров. По его словам, в зале собрались 232 человека. Это вдвое меньше, чем годами ранее, когда слушания проходили в Уфимской детской филармонии. Уменьшилось также и число предложений в бюджетную комиссию в письменной форме (в этот раз поступило 65 инициатив), и количество человек, желающих выступить лично в мэрии (было 12 участников).

Выступая с докладом, заместитель главы администрации Уфы — начальник финансового управления мэрии Ильдар Имамов сообщил, что доходы бюджета в прошлом году составили 50,5 млрд руб., а расходы — 49,1 млрд руб. Таким образом, план по доходам выполнен на 105,7%, а по расходам — на 98,2%, отметил он. Муниципальный долг сократился за год на 600 млн руб., до 8,9 млрд руб.

Говоря о доходах, господин Имамов отметил, что в городскую казну в прошлом году поступило 19,6 млрд руб. налоговых поступлений и 4 млрд руб. неналоговых. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета республики, в свою очередь, составил 26,5 млрд руб., из них 11,9 млрд руб. — субсидии.

На развитие образования, по словам Ильдара Имамова, пришлось около 40% всех расходов или 19,4 млрд руб., на дорожную инфраструктуру — 6,7 млрд руб. (13,8%), на формирование современной городской среды — 1,7 млрд руб. (3,5%), на развитие транспортного обслуживания — 1,2 млрд (2,6%). 1,4 млрд руб. выделяли на развитие городского круга. Десятую часть этой суммы — 124,4 млн руб. — потратили на формирование положительного имиджа Уфы.

На развитие территорий районов города ушло 4 млрд (8,2%). Из них 695 млн руб. получил Октябрьский район, 673 млн руб. Калининский район, 631 млн руб. Кировский район, 625 млн руб. Орджоникидзевский район, 545 млн руб. Ленинский район, 522 млн руб. Советский район и 336 млн руб. Демский район. «Год у нас был юбилейным. Для нашей столицы много что было сделано»,— резюмировал выступление представителя администрации Айдар Зубаиров.

Участники слушания затрагивали различные проблемы. В частности, Диана Кайбышева пожаловалась на отсутствие тротуаров на Спортивной улице в микрорайоне Шакша. По ее словам, улица ведет к школе и детскому саду и поэтому «детям и взрослым приходится передвигаться по проезжей части, что совершенно небезопасно».

Неизменный участник обсуждений бюджета Константин Андреев похвалил экс-начальника финансового управления мэрии Рустема Акбашева за уменьшение муниципального долга в прежние годы, а затем пожаловался на невозможность попасть к неназванному депутату Курултая из партии «Единая Россия» и предложил распустить Курултай.

«Мое предложение простое: давайте введем прямое правление Хабирова! Ну, не могу я попасть на прием в “Единую Россию”. Пожалуйста, помогите»,— обратился выступающий к президиуму.

Не обошлось и без сравнений Башкирии с Татарстаном. По словам Константина Андреева, оклад педагогов в соседней республике якобы в два раза больше.

Еще два участника слушаний — Елена Тух и Ильнур Асадуллин — предложили активнее финансово помогать волонтерам и активистам. Айгуль Ципизова, в свою очередь, предложила провести капремонт школ в Орджоникидзевском районе на примере лицея №62.

Продолжавшиеся около часа слушания закончились традиционно: обещанием изучить все поступившие предложения.

Венера Хисамова