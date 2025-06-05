Зарубежные авиаперевозчики планируют перенести часть рейсов из Москвы в Петербург

Как минимум два зарубежных авиаперевозчика начали переговоры о переводе части рейсов из московских аэропортов в Пулково, сообщают «Ведомости» 5 июня со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди них может быть Turkish Airlines, второй перевозчик останется неназванным. Несколько дней назад президент арабской Emirates Тим Кларк заявлял в интервью Bloomberg TV, что авиакомпания может пересмотреть расписание рейсов между РФ и другими странами из-за атак БПЛА.

Второй причиной называют растущее количество пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, добираясь до столицы из Петербурга. Вероятно, что в город на Неве перенесут вылеты судов средней вместимости.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз московские аэропорты временно не принимали воздушные суда 28 мая. Петербургский аэропорт принял 14 рейсов, перенаправленных из столицы.

Андрей Маркелов