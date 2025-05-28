На фоне атак БПЛА на Москву Пулково принял 14 перенаправленных из столицы рейсов

Из-за угрозы безопасности на фоне атак БПЛА работа московских аэропортов в ночь на 28 мая была ограничена (вплоть до 07:15). Перенаправленные из столицы авиарейсы приняли, в частности, в петербургском Пулково. О возможных изменениях в расписании предупредили в пресс-службе аэропорта.

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«Обращаем внимание, что возможны изменения в расписании. Пулково также принимает рейсы в качестве запасного [аэропорта]. Обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Более подробную информацию об изменениях по конкретным рейсам можно получить у авиакомпаний.

По данным на 09:37, на вылет в Москву из Пулково отменены 25 рейсов (информация онлайн-табло петербургского аэропорта). На прилет — 20. Всего Пулково принял 14 регулярных рейсов, перенаправленных в Петербург из столицы, сообщили в пресс-службе авиагавани.

В начале мая Пулково также принимал перенаправленные из Москвы рейсы наряду с аэропортами Казани и Саратова. Это тоже было связано с атаками беспилотников.

Дарья Астанина