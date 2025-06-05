Суд арестовал жителя Башкирии за похищение невесты

Кушнаренковский районный суд Башкирии арестовал до 27 июля ранее судимого 27-летнего жителя Кушнаренковского района, обвиняемого в похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщили пресс-служба управления СКР и объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае этого года фигурант уголовного дела решил похитить 19-летнюю девушку, чтобы жениться на ней. Вместе с 22-летним знакомым он затолкал возвращавшуюся домой с учебы «невесту» в машину и увез в Уфу. Оттуда похищенную девушку на другой машине повезли в Туймазинский район, но были вынуждены остановиться на трассе М-5 из-за поломки автомобиля.

«В этот момент к месту прибыл патруль ГИБДД. Девушка воспользовалась ситуацией и позвала на помощь, сообщив о похищении. Полицейские освободили потерпевшую и задержали мужчин»,— говорится в пресс-релизе управления СКР.

Следователь просил суд об аресте обвиняемого, так как ему инкриминируется особо тяжкое преступление, из-за чего он может скрыться от следствия или оказать давление на потерпевшую и свидетелей. Кроме этого, установлено, что фигурант уголовного дела неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске.

Сообщнику обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Балыкова