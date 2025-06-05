Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя ради спектакля на Бродвее

В бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» роль Драко Малфоя вновь исполнит Том Фелтон. Он стал первым актером из оригинального состава серии фильмов о Гарри Поттере, кто согласился участвовать в новом проекте, сообщает издание Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Фелтон

Фото: harrypottertheplay Том Фелтон

Фото: harrypottertheplay

«Я счастлив, что смогу увидеть продолжение его (Драко Малфоя.— "Ъ") истории и поделиться ею с огромным сообществом поклонников во всем мире. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к этой невероятной компании и стать частью шоу на Бродвее»,— сказал артист (цитата по Variety).

Том Фелтон будет играть в спектакле в течение 19 недель. Постановку с его участием можно будет увидеть с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года.

В спектакле описываются события, которые развиваются спустя 19 лет после завершения истории из последнего романа саги. По сюжету уже взрослые Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и Драко Малфой отправляют своих детей учиться в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Премьера постановки по одноименной пьесе Джоан Роулинг и сценариста Джека Торнома состоялась в 2018 году.

Екатерина Отрашкевич