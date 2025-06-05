Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал панику на Западе

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вызвал панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ.

«Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ»,— написал Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации,— отметил господин Дмитриев.— Любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается ими как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности».

4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что «это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру». По словам Дональда Трампа, российский коллега предупредил его об ответе на недавние атаки Киева на российские аэродромы. В разговоре также была затронута тема Ирана. Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил готовность России содействовать успеху переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной программе.

О телефонном разговоре лидеров России и США — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».

Анастасия Домбицкая