Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным

Вечером 4 июня президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, президент РФ заявил ему, что Москва ответит на недавние атаки Киева на российские аэродромы. «Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы»,— написал Дональд Трамп. Он никак не стал комментировать это заявление.

Президент США рассказал, что в разговоре они затронули и другие темы, в частности тему Ирана. Известно, что Москва предлагает свое посредничество в идущих в настоящее время переговорах между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил готовность России содействовать успеху этих переговоров.

Президент США отметил, что разговор с Владимиром Путиным длился 1 час 15 минут.