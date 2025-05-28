Следствие подскажет

В Арзамасе начали судить бывшего председателя думы Нижнего Новгорода и гендиректора Арзамасского приборостроительного завода Олега Лавричева, обвиненного в афере с маммографом и мошенничестве с неликвидными активами предприятия. Следствие полагает, что заводское медицинское оборудование незаконно оказалось в частной клинике супруги подсудимого, а квартиры и землю по заниженным ценам скупили аффилированные фирмы. Ущерб от действий фигуранта превысил 60 млн руб., его пособником гособвинение считает бывшего начальника юридического отдела завода Светлану Смирнову, признавшую вину. Олег Лавричев не признал вину по первому эпизоду и, по данным «Ъ-Приволжье», не определился с позицией по второму. Он обсуждает это с защитой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель думы Нижнего Новгорода и гендиректор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший председатель думы Нижнего Новгорода и гендиректор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Арзамасском городском суде зачитали обвинительное заключение бывшему гендиректору Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина (АПЗ), экс-спикеру думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву. Ему инкриминировали растрату и легализацию с покупкой дорогостоящего маммографа, а также особо крупное мошенничество с непрофильными активами предприятия. Ущерб от его действий, по данным следствия, превысил 60 млн руб. Соучастницей преступлений обвинение считает бывшего начальника юридического отдела АПЗ Светлану Смирнову, которая по распоряжению директора готовила и заключала сделки.

Как писал «Ъ-Приволжье», Олега Лавричева задержали в апреле 2024 года в Донецкой народной республике, куда он вез гуманитарную помощь российским войскам. Вскоре после этого его арестовали по заявлению бывшего сотрудника ФСБ, заместителя гендиректора АПЗ по безопасности Дмитрия Кониченко. По фабуле дела, в 2018 году Олег Лавричев с согласия совета директоров АПЗ приобрел за счет налогового вычета нижегородскому хоккейному клубу «Торпедо» маммограф Planmed с софтом за 22,4 млн руб. Прибор купили по просьбе областного руководства и местных депутатов для борьбы с онкологией у жительниц Арзамаса. Аппарат планировалось отдать городской больнице №1 через заводской фонд «Благодарите». Однако у фонда не было лицензии на оказание медицинских услуг, а у больницы якобы не оказалось необходимых для работы с маммографом сотрудников и бюджетного финансирования.

По данным следствия, в итоге маммограф по договору безвозмездного пользования оказался в частной клинике «Благодарение» супруги Олега Лавричева Татьяны и дочери главврача больницы №1 Юлии Елиной. Частная клиника арендовала у больницы помещения и с помощью маммографа проводила платное обследование сотрудниц АПЗ, которым завод выделял на это средства.

Вторым преступным эпизодом гособвинитель назвал мошенничество с землей предприятия.

В 2015 году Олег Лавричев распорядился продать непрофильные активы завода — земельные участки площадью более 40 го со старыми постройками, восемь квартир и гараж. Подсудимый представил совету директоров результаты независимой оценки, подготовленные ООО «Оценочный стандарт». Сделки были согласованы, и активы за 11,6 млн руб. приобрела компания «Зодчий НН». В 2017 году она перепродала их аффилированному с Олегом Лавричевым ООО «Авангард» втрое дороже.

Следствие полагает, что оформляла договоры и подписывала документы Светлана Смирнова, не осведомленная о преступных планах руководителя. Она полностью признала вину, воздержавшись от подробных объяснений в начале судебного следствия.

В отличие от бывшей подчиненной Олег Лавричев вину в растрате и легализации имущества, добытого преступным путем, не признал. Он не стал комментировать отношение ко второму предъявленному эпизоду ни суду, ни журналистам, с которыми прежде охотно общался. Он, в частности, ранее рассказывал «Ъ-Приволжье», что претензии по поводу оценки недвижимости следует адресовать оценочной компании.

Доводы обвинения Олег Лавричев называл «высосанными из пальца» и отмечал, что следствие путает мошеннические схемы с рыночной ситуацией — за два года земля подорожала, а совет директоров тщательно изучал предстоящие сделки.

Сейчас позиция подсудимого по эпизоду с мошенничеством не сформирована. Его защита от комментариев по этому поводу воздержалась. Как выяснил «Ъ-Приволжье», Олег Лавричев и его адвокаты планируют определиться со своей позицией к концу судебного следствия, когда будут изучены доказательства и допрошены свидетели. В их числе уже выступили глава службы безопасности АПЗ Дмитрий Кониченко, супруга подсудимого Татьяна Лавричева и дочь Дарья. Родственницы не стали давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких. Из оглашенных в суде показаний Татьяны Лавричевой следовало, что она купила часть бизнеса у Юлии Елиной, но не знала, как в клинике оказался прибор.

Господин Кониченко отметил, что именно он инициировал уголовное дело, написав заявление в правоохранительные органы после аудита документов и сообщений сотрудников АПЗ о выводе активов. Он пояснил суду, что усилить экономическую безопасность завода поручили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Роман Рыскаль