Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в госизмене

Верховный суд Крыма рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в передаче Киеву данных о ПВО, сообщили «Ъ» в прокуратуре Республики Крым (РК).

По данным надзорного ведомства, житель Керчи в 2023 году связался в соцсетях с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил сотрудничество. По заданию кураторов мужчина собрал сведения о месте расположения ПВО в Керчи и направил их украинской разведке. За это он получил денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано на рассмотрение в Верховный суд Крыма.

Ранее еще одного жителя Керчи, Владислава Кислякова, отправили в колонию строгого режима на 13 лет, признав виновным в государственной измене. По версии обвинения, мужчина собирал и передавал украинским структурам данные, которые могут быть использованы против армии России.

Александр Дремлюгин, Симферополь