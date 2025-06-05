Суд в Уфе арестовал водителя НефАЗа, из-за которого погибли два человека

Октябрьский районный суд Уфы арестовал водителя автобуса НефАЗ, по вине которого 2 июня произошло ДТП с двумя погибшими. Ему инкриминируется п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили пресс-службы суда и прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мера пресечения избрана с учетом позиции надзорного ведомства на срок до 3 августа 2025 года. По версии следствия, управлявший автобусом обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с автомобилем УАЗ. Затем УАЗ столкнулся с Nissan Murano.

В УАЗе ехали сотрудники фтизиопульмонологического центра — водитель и работник пищеблока, возвращавшиеся из медучреждения после доставки ужина пациентам. Они погибли в аварии.

Наталья Балыкова