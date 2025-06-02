В Уфе два человека погибли в ДТП с автобусом

В ДТП на Сипайловской улице в Уфе погибли два пассажира автомобиля УАЗ, принадлежащего, по предварительным данным, Республиканскому клиническому фтизиопульмонологическому центру, передает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Машина с погибшими столкнулась с автобусом НефАЗ и опрокинулась на бок.

По данным МЧС, автобус ехал без пассажиров.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, погибшие — сотрудники фтизиопульмонологического центра. «В машине находились водитель и работник пищеблока. Они возвращались из медучреждения в пищеблок после доставки ужина пациентам»,— написал он в Telegram.

Идэль Гумеров