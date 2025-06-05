ФК «Урал» объявил об уходе тренера Олега Шатова

Олег Шатов покидает тренерский штаб ФК «Урал», об этом официально заявила пресс-служба футбольного клуба. «Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем»,— сказано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Шатов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Олег Шатов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Олег Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2012 год. Также играл за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». Позднее играл за «Урал» с 2021 по 2023 год. В августе 2023 года приостановил карьеру футболиста. В июне 2024 года вошел в тренерский штаб Евгения Аверьянова в «Урале».

Ранее ФК «Урал» объявил, что клуб также покидает вице-президент Игорь Смольников — на этом посту он провел один сезон и отвечал за селекцию. Кроме того, клуб не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником Иваном Чудиным — он уходит из команды.

Ирина Пичурина