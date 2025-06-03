Полузащитник ФК «Урал» Иван Чудин покидает команду

Футбольный клуб «Урал» не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником Иваном Чудиным — он покидает команду, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Чудин

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Иван Чудин

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Он пополнил состав «Урала» в июле 2024 года и провел 20 матчей в составе футбольной команды. «Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!»,— сказано в сообщении.

Напомним, накануне ФК «Урал» объявил, что клуб также покидает вице-президент Игорь Смольников — на этом посту он провел один сезон и отвечал за селекцию. Кроме того, по данным источника «Ъ-Урал», из клуба уходит и тренер Олег Шатов, но официально об этом еще не объявлено.

Ирина Пичурина