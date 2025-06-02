«Урал» пошел на перестановки

Футбольный клуб «Урал» покидает вице-президент Игорь Смольников, об этом официально сообщили 2 июня в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экс-футболист сборной РФ Игорь Смольников Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Олег Шатов в 2022 году во время игры Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Экс-футболист сборной РФ Игорь Смольников Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Олег Шатов в 2022 году во время игры Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

«В нашем клубе он провел один сезон на должности вице-президента, отвечающего за селекцию. Желаем удачи в будущем»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Игорь Смольников играл в таких клубах, как «Урал», «Зенит», «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар» и «Ростов». Является трехкратным чемпионом России и двукратный обладателем Кубка России. В августе 2023 года Игорь Смольников заявил, что завершил карьеру игрока и начал учиться на тренера.

Кроме того, по данным источника «Ъ-Урал», клуб покидает и тренер Олег Шатов, но официально клубом об этом еще не объявлено. Напомним, Олег Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2012 год. Также играл за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». Позднее играл за «Урал» с 2021 по 2023 год. В августе 2023 года приостановил карьеру футболиста. В июне 2024 года вошел в тренерский штаб Евгения Аверьянова в «Урале». В ноябре прошлого года господин Аверьянов покинул «Урал» и исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Шатов.

Отметим, что о перестановках стало известно после поражения «Урала» в матче с «Ахматом». Накануне футбольный клуб «Ахмат» обыграл уральский клуб со счетом 2:0 в Грозном. По итогам матча «Ахмат» прошел в чемпионат России на следующий сезон, а «Урал» остался в первой лиге.



Сегодня уральский футбольный клуб подал в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС заявление по двум эпизодам в Грозном.

Эпизоды связаны с отменой гола ФК «Урал» и с пенальти в ворота уральской команды. Заявляется, что футболист Георгий Мелкадзе локтем ударил Егора Филипенко. ФК «Урал» попросил ЭСК дать оценку указанным моментам, вызвавшим возмущение болельщиков в ответном стыковом матче.

Мария Игнатова