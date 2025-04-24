Nintendo неожиданно получила 2,2 млн предзаказов на новую Switch 2 в Японии

Японская компания Nintendo сообщила вчера, 23 апреля, что она получила неожиданно большое количество предзаказов на новую игровую консоль Switch 2. Только в Японии количество заявок на участие в лотерее, позволяющей сделать предзаказ, достигло 2,2 млн. Компания уже заявила, что такой спрос превышает ее возможности, так что она не сможет произвести такое количество гаджетов к 5 июня, когда начнется их официальная продажа и доставка пользователям. Акции Nintendo выросли на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Новая консоль будет стоить $350 в японоязычной версии и примерно $500 в версии на других языках. 2,2 млн предзаказов в одной лишь Японии сравнимы со всеми продажами во время запуска в 2017 году прошлой версии, Switch 1,— тогда было продано 2,7 млн консолей. Всего с тех пор было продано более 150 млн Switch 1.

По словам аналитика компании Jefferies Атула Гойала, Nintendo будет наращивать производство, но первоначальное предложение будет существенно отставать от спроса. «Количество (заявок.— “Ъ”) намного превышает ожидания. Это означает, что Switch 2 не просто будет распродана сразу после старта продаж, но и что гаджет будет сложно достать еще несколько месяцев»,— считает основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото.

Яна Рождественская