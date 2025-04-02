Nintendo Switch 2 выйдет 5 июня

Компания Nintendo на онлайн-трансляции Nintendo Direct объявила, что новая консоль Switch 2 поступит в продажу 5 июня. Вместе с устройством выйдет новая игра Mario Kart World, по ней проведут отдельную презентацию 17 апреля. Стоимость Nintendo Switch 2 составит $449,99, а в комплекте с Mario Kart World — $499,99.

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Консоль обладает LCD-дисплеем в 7,9 дюйма с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. В режиме док-станции разрешение можно будет увеличить до 4К. У Switch 2 кастомный чип от Nvidia (Ampere), который дает производительность в 1,5 TFLOPs в портативном режиме и 3 TFLOPs в режиме док-станции. Есть поддержка HDR, трехмерного звука и трассировки лучей. Switch 2 также обладает обратной совместимостью с играми от оригинальной Switch.

Устройство оснащено накопителем на 256 ГБ, объем можно будет увеличить с помощью карт MicroSD. Также в комплект входят улучшенные контроллеры Joy-Con, которые можно будет использовать в качестве аналога компьютерной мыши.

Новая кнопка с буквой C на консоли будет отвечать за голосовой чат — им можно будет воспользоваться через сервис Nintendo под названием Game Chat (аналог Discord). До 31 марта 2026 года функция будет бесплатной, потом для ее использования нужно будет оформить платную подписку. Также компания анонсировала камеру для Switch 2.

Уже 6 июня для консоли выпустят Hogwarts Legacy и Street Fighter 6, до конца года на Switch 2 появится Elden Ring. Также анонсировали выход на консоли таких игр, как Hades 2, Split Fiction, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, Borderlands 4, Civilization VII и других. В 2026 году эксклюзивно для Nintendo Switch 2 выйдет новая игра от FromSoftware под названием The Duskbloods.

Евгений Федуненко