«Балерина» готова к премьере

В российский прокат выходит «Балерина», спин-офф «Джона Уика». По сюжету действие боевика разворачивается между третьей и четвертой частью франшизы. Героиня Аны де Армас, воспитанная в криминальной организации «Руска Рома», проходит обучение у Уика и ищет убийц своего отца. К своим ролям вернулись Иэн Макшейн и Анжелика Хьюстон, одного из героев сыграет Норман Ридус, в официальном трейлере появляется сам Киану Ривз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 87Eleven Entertainment Фото: 87Eleven Entertainment

Выпуск фильма откладывался на год, «Балерина» должна была выйти в прокат в июне 2024-го. Сообщается, что продюсер Чад Стахелски переснял большую часть фильма. Первые зрители называли изначальную версию провальной, реакции на окончательный вариант оказались гораздо более позитивными.

На фоне скудного проката знаменитая франшиза, зрелищность и Ана де Армас в главной роли обеспечат лояльность зрителей, уверена главный редактор портала ProfiCinemaru Нина Ромодановская: «Ожидания у аудитории, насколько я понимаю, очень высокие, потому что вселенная "Джона Уика" была достаточно популярна и раньше, и четвертая серия, вышедшая на фоне практически полного отсутствия боевиков в 2023-м, произвела фурор. Она тогда собрала почти 900 млн руб. Это колоссальная цифра для фильма-франшизы. А тут спин-офф с Аной де Армас в главной роли, у этого фильма очень много преимуществ. Кино не разочарует зрителя, оно зрелищное, красивое. Опять же, появляется сам Киану Ривз. Что касается переноса сроков премьеры, то пересъемки — довольно обычная история в Голливуде, просто не всегда до нас докатываются эти истории. Продюсеры довольно часто тестируют уже готовые материалы. Если они не удовлетворены эстимейтом, то очень часто фильмы переснимаются».

В России фильм показывают официально, на этом фоне участились сообщения о том, что студия Lionsgate возвращается на рынок. Даже если это не так, кинобизнес возлагает на картину большие надежды, заметил гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев:

«Индустрия ждет этот проект. Он нужен кинотеатрам и дистрибутору, потому что больших западных новинок у нас сейчас крайне мало. Поэтому очень надеемся, что "Балерина" соберет свой 1 млрд руб. в прокате, хорошо продержится на протяжении нескольких недель, подпитает скудный летний репертуар.

Что касательно Lionsgate, то этот кейс, как и кейсы "Джона Уика" и, допустим, "Леди Баг" два года назад, все-таки являются точечными историями, сделками, которые были по определенной конфигурации заключены еще до начала СВО и ухода студий. Но, судя по тому, что очередной новый фильм появляется в этом году, а дальше нас еще ждет третья "Иллюзия обмана", можно делать некоторые выводы об определенных шагах в сторону потепления голливудских студий, хотя бы со стороны Lionsgate».

Аналитики прогнозируют «Балерине» порядка $40 млн в первые дни проката в США. В России премьера предварительно уже заработала более 4 млн руб. Это второй результат по предпродажам для зарубежного кино в текущем году. После завершения съемок продюсеры франшизы анонсировали сиквел, Ана де Армас должна вернуться к своей роли.

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Александра Абанькова