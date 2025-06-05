Курорт «Усть-Качка» стал владельцем убыточного санатория в Краснодаре

ЗАО «Курорт Усть-Качка» стало владельцем 100% долей в АО «Оздоровительный комплекс “Орбита”». Об этом свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс» 3 июня. Комплекс, находящийся в селе Ольгинка Краснодарского края, был выкуплен ООО «Амакс» у «Ростелекома» еще в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети «Амакс Отель Азов». Фото: Соцсети «Амакс Отель Азов».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО «ОК “Орбита”» составила 563,8 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 56,8% (в 2023-м — 359,3 млн руб.). При этом чистый убыток общества увеличился на 40,8% и достиг 281,7 млн руб.

АО «ОК “Орбита”» было зарегистрировано в 2000 году в селе Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края. Ведет деятельность санаторно-курортных организаций. Уставный капитал — 381,7 млн руб. Управляющей организацией с августа 2022 года числится ООО «Амакс». Как сообщала пресс-служба «Амакс Отель Азов» в 2022 году, курорт «Орбита» стал первым объектом бренда в прибрежном кластере Сочи. Санаторий предлагает спектр услуг по лечению и оздоровлению, спортивные площадки, открытый и крытый бассейны, а также спа-комплекс.

Курорт «Усть-Качка» — многопрофильный оздоровительный комплекс, расположенный в одноименном поселении в Пермском районе. В составе курорта — семь корпусов на 2 тыс. мест, бальнеогрязелечебница, поликлиника, питьевой бювет. Входит в сеть отелей и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс», подконтрольную Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину. Бренд объединяет 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Республике Беларусь.